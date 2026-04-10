Konya Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Konya hava durumu nasıl?

10 Nisan 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 12 ile 15 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 7 derece civarına düşecek. Hava açık kalacak. Rüzgar güney yönünden saatte 7 ile 18 kilometre arasında esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %57, akşam %83 ve gece %98 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 11 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklık 8 ile 11 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli hale gelecek. 12 Nisan Pazar günü hava daha da bulutlanacak. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında olacak. 13 Nisan Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz kısmen güneşli hava bulunsa da, bulutlanma ve yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Yanınıza uygun bir yağmurluk veya şemsiye almakta fayda vardır. Rüzgar güney yönünden eseceği için rüzgarlık giymek iyi bir seçenek olabilir. Bu şekilde, Konya'daki hava koşullarına uygun hazırlanarak gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.