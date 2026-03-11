HABER

Konya Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 11 Mart 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve ılıman seyrediyor. Sıcaklık gün boyunca 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında kalırken, rüzgar hızı 3 km/s seviyelerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal fırsatlar sunan bu güzel havada, koruyucu önlemler almak da faydalı olacaktır.

Seray Yalçın

Bugün, 11 Mart 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu güneşli ve ılıman. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 13 derece civarında olacak. Nem oranı %55 civarında kalacak. Rüzgar hızı 3 km/s seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde, 12 Mart Perşembe ve 13 Mart Cuma günlerinde hava koşulları benzer şekilde olacak. Hava güneşli ve ılıman kalacak. Sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Rüzgar hızı 3 km/s seviyelerinden düşmeyecek. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşulların süreceğini gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak için sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olur. Güneş ışığından faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka gibi koruyucu önlemler almanız da önerilir.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmanız için uygun koşullar var.

hava durumu Konya
