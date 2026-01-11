HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 11 Ocak 2026 Pazar günü değişken hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde 5 derece civarında başlayan sıcaklık, öğle saatlerinde 9 dereceye ulaşacak. Ancak, yağmur havayı etkilemeye devam edecek. Akşamda sıcaklık 7 dereceye düşerken, gece 5 dereceye inebilir. Önümüzdeki günlerde soğuk hava etkili olacak. Ayrıca, buzlanma riski nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önem taşıyor. Güncel hava raporlarını takip etmek gereklidir.

Konya Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Konya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 dereceye yükselecek. Ancak, yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Yağışların etkisiyle hava daha serin olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar inebilir. Yağmurlu hava koşulları devam edebilir. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu daha soğuyacak. 12 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Hafif kar sağanağı bekleniyor. 13 Ocak Salı günü, sıcaklık -1 dereceye kadar düşecek. Yer yer hafif kar sağanakları görülebilir. 14 Ocak Çarşamba günü, hava sıcaklığı 2 derece civarında olacak. Hava pek soğuk olmayacak.

Bu hava koşulları altında, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski artabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli hareket etmek gerekiyor. Ayrıca, yağışlı ve soğuk hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacak. Vücut ısısını korumak için bu önemlidir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastıİstanbul'da kabus gibi gece! Ağaçlar devrildi, yol çöktü, evleri su bastı
Manisa'da sabaha karşı peş peşe depremlerManisa'da sabaha karşı peş peşe depremler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

20 gündür kabusu yaşıyor! Asılsız ihbarların ardı arkası kesilmedi: 400'den fazla yemek siparişi ve hatta hayat kadınları...

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin! Derbide Galatasaray'ı geçtiler

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.