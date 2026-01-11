Konya Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Ocak 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 dereceye yükselecek. Ancak, yağışlar devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Yağışların etkisiyle hava daha serin olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar inebilir. Yağmurlu hava koşulları devam edebilir. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu daha soğuyacak. 12 Ocak Pazartesi günü, hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Hafif kar sağanağı bekleniyor. 13 Ocak Salı günü, sıcaklık -1 dereceye kadar düşecek. Yer yer hafif kar sağanakları görülebilir. 14 Ocak Çarşamba günü, hava sıcaklığı 2 derece civarında olacak. Hava pek soğuk olmayacak.

Bu hava koşulları altında, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski artabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli hareket etmek gerekiyor. Ayrıca, yağışlı ve soğuk hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacak. Vücut ısısını korumak için bu önemlidir. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.