Konya Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 12 Ocak 2026'da soğuk ve karla karışık yağmur etkili olacak. Gündüz sıcaklık 4 dereceyken akşam 2 dereceye, gece ise 0 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan eserken nem oranı %79 ile %88 arasında değişiklik gösterecek. Önümüzdeki günlerde hafif kar yağışı ve az bulutlu hava bekleniyor. Dışarıda kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek, bu soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak açısından önemlidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 12 Ocak Pazartesi 2026. Konya'da hava koşulları soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz sıcaklıklar 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar inebilir. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 ile %88 arasında değişecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava, özellikle sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur getirecek. Akşam saatlerinde hava bulutlu hale gelecek. Gece hafif kar yağışı bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Ocak Salı günü hafif kar yağışı olacak. 14 Ocak Çarşamba az bulutlu geçecek. 15 Ocak Perşembe kısmen güneşli bir hava görülecek. Sıcaklıklar gündüz 2 ile 6 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise -6 ile -5 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk ve yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve öğle saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Rüzgar etkisini azaltmak için uygun giysiler seçilmelidir. Nem oranı yüksek olduğu için soğuk havayı daha fazla hissedebilirsiniz. Kat kat giyinmek ve vücut ısısını korumak faydalıdır. Gece hafif kar yağışı beklendiğinden buzlanma riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

Konya'da 12 Ocak Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Günlük plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

