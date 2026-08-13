Konya Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün Konya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32 - 34 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19 - 21 derece arasında değişecek. Nem oranı düşük. Düşük nem, hava sıcaklığını daha da yüksek hissettirebilir. Rüzgar hafif. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 15 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 29 - 31 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 16 Ağustos Pazar günü sıcaklık 27 - 29 derece olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu sıcak günlerde dikkatli olun. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su için. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçının. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın.