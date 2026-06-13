Konya Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi. Konya'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece civarında. Hava genellikle açık olacak. Öğleye doğru sıcaklık 20 - 21 dereceye yükselecek. Havanın bulutlanmaya başlaması ve hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklık 18 - 19 derece seviyelerinde kalacak. Hava bulutlu olmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 dereceye düşecek. Hava açık olacak.

Konya'nın hava durumu, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde yağışlı. Böylece hazırlıklı olmalısınız. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sıcak ve güneşli olacak. 14 Haziran Pazar günü sıcaklığın 21 - 22 derece civarında olması bekleniyor. Hafif yağışların olabileceği tahmin ediliyor. 15 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 25 - 26 dereceye yükselecek. Hava koşulları açık olacak. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 27 - 28 dereceye ulaşacak. Açık hava koşulları hakim olacak.

Değişken hava koşulları göz önüne alındığında, 13 Haziran Cumartesi günü için yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysi almanız faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Bu durumda güneşe karşı koruyucu önlemler almanız önemlidir. Güneş kremi kullanmalı ve bol su içmelisiniz. Ayrıca, öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmalısınız. Gölgelik alanlarda vakit geçirebilir, hafif giysiler tercih edebilirsiniz.

Konya'da 13 Haziran Cumartesi günü yağışlı hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak, güneşli koşullar hakim olacak. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız önemlidir. Gerekli önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.