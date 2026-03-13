Konya Hava Durumu! 13 Mart Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 13°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 1°C seviyelerine düşecek. Rüzgar hafif esintiler yaratacak. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava koşulu sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Mart Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 1°C arasında değişecek. 15 Mart Pazar günü sabah saatlerinde bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra güneş açacak. Sıcaklıklar 12°C ile -1°C arasında seyredecek. 16 Mart Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 14°C ile -1°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları serin olacak. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanız önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak için uygun bir zaman olacaktır. Rüzgarın hafif olması, dışarıda vakit geçirmek için avantaj sağlıyor. Ancak sıcaklıkların sabah ve akşam düşeceğini unutmamak gerekir. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.