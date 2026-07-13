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Konya Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 13 Temmuz 2026'daki hava durumu, sıcaklıkların 16 ile 33 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Güneşli bir gün bekleniyor ve hafif rüzgar kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde de güneşli ve sıcak hava etkili olmaya devam edecek. Bu süreçte, güneşten korunmak ve bol su içmek sağlığınız için kritik öneme sahiptir. Öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması öneriliyor.

Konya Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 13 Temmuz 2026 Pazartesi. Konya'da hava sıcaklıkları 16 ile 33 derece arasında olacak. Gün boyunca güneşli hava bekleniyor. Rüzgarlar hafif esecek. Rüzgar yönü kuzeydoğudan. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 15 ile 32 derece arasında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 15 Temmuz Çarşamba günü 15 ile 31 derece arasında sıcaklıklar görülüyor. Güneşli hava devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 16 ile 33 derece arasında olacak. Güneşli hava hakim kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılabilir. Böylece cilt korunmuş olur. Ayrıca, bol su içerek vücudun su dengesini korumak faydalı olacaktır. Rüzgarların hafif olması açık hava etkinlikleri için uygun.

Konya'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerin tahmini açık hava ile sıcaklıkların 16 ile 33 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Bu dönemde güneşten korunmak, yeterli su tüketmek önemlidir. Bu, sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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