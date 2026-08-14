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Konya Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava güneşli ve sıcak. Gün içinde sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 17 ile 18 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek; 15 Ağustos Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. 16 Ağustos Pazar günü gök gürültülü sağanak ihtimali devam ediyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, ani değişimlere hazırlıklı olmak önemli.

Konya Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 14 Ağustos 2026 Cuma, Konya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklıklar 30 derece civarında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17 ile 18 derece arasında olacak. Konya'daki hava, sıcak ve güneşli bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Ağustos Cumartesi günü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içindeki sıcaklık 28 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 13 ile 14 derece arasında olacak. 16 Ağustos Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık gündüz 26 derece olacak. Gece ise 14 ile 15 derece arasında seyredecek. 17 Ağustos Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 27 derece civarında. Gece sıcaklık 14 ile 15 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmalısınız. Sıcak günlerde bol su içmek faydalıdır. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafet giymeyi unutmayın. Bu şekilde, Konya'da hava durumu koşullarına uyum sağlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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