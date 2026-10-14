HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya’nın hava durumu, 14 Ekim 2026 tarihinde hafif bulutlu bir tablo sunuyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün içinde çeşitli sıcaklık hissiyatları yaşanacak. Dışarıda vakit geçirenler için hafif üst giysiler tercih edilmeli. Önümüzdeki günlerde hafif yağış beklenirken, bu durum tarıma fayda sağlayabilir. Hava durumu tahminleri, günlük planlamalarda takip edilmesi gereken önemli verilerdir.

Konya Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Konya hava durumu, 14 Ekim Çarşamba 2026'da ilginç bir tablo sunuyor. Şehir genelinde hafif bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde sıcak günler yaşanmıştı. Bu hafta güneşli ama serin bir başlangıç yapıldı. Konya'nın tipik iklim özellikleri gereği sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Gün içerisinde ise hava daha ılıman hale geliyor.

Gün ortasında sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçireceklerin kat kat giyinmeleri faydalı olabilir. Havanın değişken olması, çocuklar ve yaşlılar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Dışarı çıkarken hafif bir üst giysi almak yeşil bir tercih olacaktır. Ani hava değişimlerinden korunmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sakin geçecek gibi görünüyor. Ancak bazı günler için hafif yağış beklentisi var. Hafta sonuna doğru bulutlu hava yer yer hafif yağışla kendini gösterebilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar hava durumu tahminlerini takip etmelidir. Bu, önemli bir durumdur.

Konya'daki bu yağışların tarım için yararlı olabileceğini unutmamak gerekiyor. Ancak günlük hayatı da etkileyebilir. Araç kullanacaklar, yolların kayganlaşabileceği durumlara hazırlıklı olmalı. Dışarıda bulunan bitkilerin sulama ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bugünkü hava durumu, gökyüzünün açık olması ile rahat bir gün sunuyor. Sıcaklıklar 20 derece civarında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde meteorolojik değişiklikler göz önünde bulundurulmalı. Böylece olası sıkıntıların önüne geçilebilir. Hava durumu, günlük planlamalarda dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Bu nedenle tahminlerin sürekli güncellenmesini takip etmek önemlidir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdularSuudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular
Halk TV'ye kayyum atandı! Polisler binada arama yapıyorHalk TV'ye kayyum atandı! Polisler binada arama yapıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Özür diledi ama kurtulamadı! 15 yaşındaki Murat'ın hayatı karardı

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Özel içerikler üretmeye başladı! Yeni işi için sınırları zorladı

Özel içerikler üretmeye başladı! Yeni işi için sınırları zorladı

SGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli oldu

SGK gayrimenkulleri satışa çıkarıyor! İhale tarihleri belli oldu

Rus milyarder Abramoviç’ten Türkiye’de dev yatırım! İki özel plajı olan arazi satın aldı

Rus milyarder Abramoviç’ten Türkiye’de dev yatırım! İki özel plajı olan arazi satın aldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.