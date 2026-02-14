HABER

Konya Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları iyileşecek. 15 Şubat'ta güneşli günler bekleniyor. Açık hava etkinliklerine uygun bir atmosfer oluşacakken, planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önem taşıyor.

Seray Yalçın

Bugün 14 Şubat 2026 Cumartesi. Konya'da hava durumu genellikle bulutlu. Hafif yağış da bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 10 - 12 derece arasında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6 - 8 derece olacak. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Orta şiddette bir rüzgar söz konusu. Nem oranı %70 - %80 civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha iyi bir hal alacak. 15 Şubat Pazar günü bol güneş ışığı var. Sıcaklıklar 15 - 17 derece arasında seyredecek. 16 Şubat Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık aralığı 16 - 18 derece civarında. 17 Şubat Salı günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12 - 14 derece arasında kalacak.

Bugün plan yaparken hafif yağışlı havayı dikkate almak önemli. Yanınıza şemsiye almanızda fayda var. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler seçmek de rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha elverişli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer oluşacak. 15 Şubat Pazar günü doğa yürüyüşleri için ideal hava bekleniyor. Açık hava sporları gibi aktiviteler planlamak için bu tarihi düşünebilirsiniz.

Sonuç olarak, 14 Şubat Cumartesi günü Konya'da hafif yağışlı ve bulutlu bir hava durumu var. Önümüzdeki günlerde hava koşulları iyileşecek. Daha güneşli ve ılıman günler bizi bekliyor. Planlarınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

