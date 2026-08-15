Konya Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Ağustos 2026 Cumartesi. Konya'da hava durumu oldukça değişken. Gün boyunca sıcaklık 30 derece civarına ulaşacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 - 16 derece arasında düşecek. Bu sıcaklıklar, Konya'nın karasal iklimine uygun. Gündüzleri sıcak, geceleri ise serin bir hava durumu olacak.

Konya'da yerel olarak sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı. Hava koşullarının ani değişebileceğini dikkate almalısınız. Planlarınızı esnek tutmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde, 16 - 18 Ağustos tarihlerinde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüzleri sıcaklık 27 - 29 derece olacak. Geceleri ise 14 - 15 derece civarında seyredecek. Bu dönemde de yerel olarak sağanak yağışlar bekleniyor.

Hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Ani hava değişimlerine karşı planlarınızı esnek tutarak, olası aksaklıkların önüne geçebilirsiniz.

Konya'da hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 27 - 32 derece arasında, geceleri ise 14 - 16 derece arasında değişecek. Yerel olarak sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almalısınız. Hava durumunu düzenli kontrol edin.