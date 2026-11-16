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Konya Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 16 Kasım 2026 tarihinde bahar havası hakim olacak. Parçalı bulutlu bir gün geçirecek şehir sakinleri, gündüz sıcaklığının 20 derece civarında olmasının tadını çıkarabilir. Ancak akşam saatlerinde havanın serinlemesi bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların değişmesi ve yağışlı havanın etkili olması, açık hava etkinliklerini etkileyecek. Bu nedenle, hava durumu takibi yapmak ve gerekli önlemleri almak önem taşıyor.

Konya Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

16 Kasım 2026 Pazartesi günü, Konya'da beklenen hava durumu bahar havası sunuyor. Şehir sakinlerine hoş bir gün bekleniyor. Başlangıçta hava parçalı bulutlu. Gün ortasında sıcaklık 20 derece civarına çıkıyor. Bu sıcaklık, kış aylarında alışık olduğumuz soğuk havalardan uzakta olduğumuzu gösteriyor. Gündüz saatlerinde güneşin etkisiyle dışarıda vakit geçirenler güzel havadan yararlanabilir. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşüyor. 15 derece dolaylarına gerilemesi bekleniyor. Bu nedenle, akşam için ceket almakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu değişiklik gösterecek. 17 ve 18 Kasım'da sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu günlerde hava genel olarak yağışlı olacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak avantaj sağlar. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumuna göre strateji geliştirmeli. Gün içerisinde beklenenden fazla yağış olursa, etkinlikleri kapalı mekânlarda yapmayı düşünebilirsiniz.

Hafta ilerledikçe hava durumu değişiyor. 19 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar 16 ile 18 derece arasına geriliyor. İnsanların vücut ısılarını korumaları için kalın giysiler giymeleri önerilir. Kış aylarının yaklaşması nedeniyle, dışarı çıkmadan önce kişisel sağlık ve hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yaşlılar ve hassas bünyeler, aşırı soğukta uzun süre dışarıda kalmamalıdır.

Bu tür değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Hem sağlığınızı korur hem de günlük rutininizi olumlu etkiler. Doğanın sunduğu güzelliklere tanıklık ederken, iklimin belirsizliklerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Konya'da hava durumu sürekli değişebilir. Gelişmeleri takip ederek güncel kalmak her zaman faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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