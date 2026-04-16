Konya Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Konya hava durumu nasıl?

16 Nisan 2026 Perşembe günü, Konya'nın hava durumu kısmen güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esmesi bekleniyor.

Bugün Konya'da yağış beklenmiyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün anlamına geliyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almak faydalı olacaktır.

17 Nisan Cuma günü sıcaklık 11 ile 19 derece arasında olacak. Bu gün hafif yağışlı bir hava öngörülüyor. 18 Nisan Cumartesi günü sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 19 Nisan Pazar günü hava sıcaklıkları 1 ile 11 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız. Özellikle 17 ve 18 Nisan tarihlerinde dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunacaktır.

Sonuç olarak, 16 Nisan Perşembe günü Konya'da hava durumu açık ve kısmen güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız.