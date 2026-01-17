Konya Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

17 Ocak 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 3 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise -2 ile -3 derece civarında hissedilecek. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %90 seviyelerinde. Bu durum, havayı daha da soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızı 4-5 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Ocak Pazar günü, sıcaklık -1 ile -7 derece arasında olacak. 19 Ocak Pazartesi ise sıcaklık -1 ile -8 derece arasında seyredecek. 20 Ocak Salı günü sıcaklığın 2 ile -5 derece arasında olması bekleniyor.

Bu soğuk ve yağmurlu hava koşullarında, yola çıkacakların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkat edilmelidir. Sürüş sırasında yolun kaygan olabileceği unutulmamalıdır. Soğuk havaya karşı vücut direncini artırmak önemli. Uygun giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek faydalı olacaktır. Evde kalanların ısınma ihtiyaçlarına yönelik hazırlık yapmaları gerekir. Olası elektrik kesintilerine karşı tedbirli olunması önemlidir.