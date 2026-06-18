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Konya Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Konya hava durumu nasıl?

18 Haziran 2026 Perşembe günü Konya'da hava durumu değişken olacak. Gündüz sıcaklık 28 dereceye yükselecek, hafif yağışlar bekleniyor. Akşam sıcaklık 26 dereceye düşerken, gece saatlerinde hava açık olacak ve sıcaklık 20 derece civarına inecek. 19 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava koşullarının değişkenliği, açık hava etkinlikleri düzenleyenler için dikkat gerektiriyor. Şemsiye ve su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır.

Konya Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

18 Haziran 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Gündüz sıcaklık 28 derece civarına yükselecek. Hafif yağışlar beklenecek. Akşam sıcaklık 26 derece civarına düşecek. Hafif yağışlar akşam saatlerinde de devam edebilir. Gece saatlerinde hava açık olacak. Sıcaklık 20 derece civarına inecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden 12 kilometre hızla esecek.

İlerleyen günlerde Konya'daki hava durumu daha da değişecek. 19 Haziran Cuma günü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. 20 Haziran Cumartesi günü de gök gürültülü sağanak yağışlar devam edebilir. Gündüz sıcaklık 22 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde yine 12 derece civarına inecek.

21 Haziran Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 12 dereceye düşecek. Bu değişken hava koşulları, dikkat gerektiriyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almak faydalıdır. Su geçirmez giysiler de yanınıza alabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek gerekmektedir. Sıcaklık akşam ve gece saatlerinde düşecektir. Uygun kıyafetler seçerek üşümekten kaçınabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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