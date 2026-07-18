Konya Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Konya'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklığının 20 ile 30 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %46 civarındadır. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bol güneş ışığı altında açık bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 20 ile 31 derece arasında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 22 ile 33 derece arasında seyredecek. Salı günü ise hava sıcaklığının 24 ile 34 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken bol su içmeliyiz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler seçmek gerekir. Ayrıca güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Konya'da önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Sıcak havanın etkilerini hafifletmek için gerekli önlemleri alarak keyifli bir hafta geçirmek mümkün.