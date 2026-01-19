Konya Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı -5 ile -2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -8 ile -5 derece olacak. Nem oranı %70 seviyelerinde. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 08:03'tür. Gün batımı ise 17:57'dir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Ocak Salı günü sıcaklık -6 ile -1 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 0 ile 4 derece arasında seyredecek. 22 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık 1 ile 7 derece arasında tahmin ediliyor. Bu tarihlerde hava koşullarının ılıman hale gelmesi bekleniyor.

Soğuk hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymelisiniz. Üşümeyi önlemek için dışarıda dikkatli olmalısınız. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olmalısınız. Araçlarınızın kış lastiklerini kontrol etmek önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinerek bu soğuk günleri rahat geçirebilirsiniz.