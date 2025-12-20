HABER

Konya Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

20 Aralık 2025 tarihinde Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 dereceyken, öğle saatlerinde 12 dereceye kadar yükselecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 derecenin altına düşecek. Rüzgar batı yönünden eserken, nem oranı %56 ile %72 arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşulları benzer şekilde soğuk kalacak. Dışarı çıkarken kalın giyinmek, bulunduğunuz ortamda sağlığınızı korumak için önemli.

Konya Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Konya hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı 2 ile 12 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında olacak. Hissedeceğiniz sıcaklık ise 0 derecenin altına düşecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar yükselecek. Bu saatlerde hissedilen sıcaklık 4 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Hissedeceğiniz sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 5 kilometre/saat civarında. Rüzgar batı yönünden esecek. Nem oranı %56 ile %72 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. 21 Aralık Pazar günü sıcaklık 2 ile 10 derece arasında olacak. 22 Aralık Pazartesi günü sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. 23 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 3 ile 7 derece arasında kalacak.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık da düşebilir. Bu yüzden rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, soğuk havayı daha hissedilir hale getirebilir. Nemden korunmak için su geçirmeyen ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca su geçirmeyen dış giyim ürünleri kullanmak da faydalıdır.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Yolculuk yaparken dikkatli olmak gerekir. Yolda buzlanma olması kayma riskini artırabilir. Araçların kış lastikleriyle donatıldığından emin olunmalıdır. Hava koşullarına uygun planlar yaparak gereksiz dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bu şekilde sağlığınızı koruyabilirsiniz.

