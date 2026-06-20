Konya Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

20 Haziran 2026 Cumartesi günü, Konya'da hava durumu güneşli, ılık olacak. Gündüz sıcaklıklar 25-28 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19-22 dereceye düşecek. Nem oranı %48 civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 13-14 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

21-23 Haziran tarihlerinde Konya'da hava durumu yine güneşli ve ılık olacak. 21 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklıklar 24-25 derece dolaylarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-13 derece arasında değişecek. 22 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklıklar 26-27 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13-14 derece civarında olacak. 23 Haziran Salı günü gündüz sıcaklıklar yine 26-27 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-13 dereceye düşecek. Nem oranı %45-50 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12-15 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun görünüyor. Gündüz sıcaklıkların 25-28 dereceye ulaşması, öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmayı gerektiriyor. Şapka, güneş gözlüğü ve bol su tüketimi gibi önlemler faydalı olacaktır. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisini dikkate alarak uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

Konya'da 20-23 Haziran tarihleri arasında hava durumu, genellikle güneşli ve ılık olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun koşullar mevcut. Güneş ışınlarından korunmak ve rüzgarın etkisini dikkate almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.