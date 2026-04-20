Konya Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü, Konya'da hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 - 14 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 1 - 2 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük olacağı için rahat bir hava koşulu sağlanacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Nisan Salı günü, hava sıcaklığının 16 - 17 dereceye yükselmesi öngörülüyor. Güneşli bir gün yaşanması bekleniyor. 22 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklığı 17 - 19 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava olacak. 23 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığı 12 - 13 dereceye düşecek. Şiddetli sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

Bu dönem boyunca uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmeli. 23 Nisan'daki olası sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye bulundurmanızda yarar var. Rüzgarın hafif olacağı günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olabilir.

