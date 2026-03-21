Konya Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün 21 Mart 2026 Cumartesi. Konya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken olacak. 22 Mart Pazar günü sıcaklıklar 0 ile 9 derece arasında seyredecek. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 23 Mart Pazartesi günü sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. 24 Mart Salı günü sıcaklıklar yine 2 ile 10 derece arasında değişecek. Sağanak yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza uygun giysiler almanız gerekiyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.