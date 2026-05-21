Konya Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Mayıs 2026 Perşembe, Konya'da hava durumu ılıman ve hafif yağışlı. Gündüz sıcaklık 17-18 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Hava kısmen güneşli. Gün boyunca kısa süreli sağanak yağış bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Mayıs Cuma, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 19-20 derece arasında olacak. 23 Mayıs Cumartesi günü, yine yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 18-19 derece civarında olacak. 24 Mayıs Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık yine 18-19 derece arasında olabilir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirenlerin uygun kıyafetler giymesi önemlidir. Islanmamaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Hava koşullarına göre plan yaparken tahminleri kontrol etmek faydalı olacaktır.