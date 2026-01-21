HABER

Konya Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 21 Ocak 2026’da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 1 derece, akşam ise 0 derece olacak. Hissedilen sıcaklık sırasıyla -3 ve -4 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.1 km/saat civarında, nem oranı ise %74 düzeyinde. 22 ve 23 Ocak'ta havanın daha ılıman olması bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek, nemlendirici kullanmak ve rüzgar geçirmeyen giysiler seçmek önemli.

Ufuk Dağ

21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Konya'da hava durumu soğuk olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 1 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise 0 derece civarında olması öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -3 derece, akşam ise -4 derece olacak. Nem oranı %74 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı 5.1 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:03, gün batımı 18:01 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık 4 derece civarında olacak. 23 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 6 derece civarında bekleniyor. Bu günlerde hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde vücut ısınızı korumak için bu gereklidir. Nem oranının yüksek olması cildin kurumasına yol açabilir. Nemlendirici kullanmak cildin korunmasına yardımcı olur. Rüzgarın da etkili olacağı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu, üşümeyi engelleyecektir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmeyen bir mont almak iyi bir fikir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu artabilir. Plan yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

