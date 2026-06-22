Konya Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Haziran 2026 Pazartesi. Konya'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 24 - 25 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 - 19 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı yaklaşık 13 kilometre. Nem oranı sabah %54. Gündüz %27, akşam %49 ve gece de %49 civarında. Basınç değerleri gün boyunca 909 hPa seviyelerine ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde Konya'da hava durumu güneşli ve sıcak kalacak. 23 Haziran Salı günü sıcaklık 26 - 27 derece olacak. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 29 - 30 dereceye yükselecek. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık yine 29 - 30 derece civarında devam edecek.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacak. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bu önlemler güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, çok önemlidir. Açık renkli giysiler sıcak havalarda vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Sıcak havalarda bu önlemler alınmalıdır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemlidir.