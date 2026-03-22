Konya Hava Durumu! 22 Mart Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Mart 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 10 derece civarına çıkacak. Gece ise sıcaklık 1 ile 2 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 10 km/s civarında tahmin ediliyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak faydalıdır. Yanınızda şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak iyi bir önlem olabilir. Nem oranının yüksekliği, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Alışkın olmayanların dikkatli olması önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde, 23 ile 25 Mart tarihleri arasında Konya’da genel olarak yağış bekleniyor. Pazartesi günü yer yer sağanaklar olacak. Gündüz sıcaklık 10 dereceye kadar çıkacak. Gece ise sıcaklık 2 ile 3 derece arasında seyredecek. Salı günü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklık 11 derece olacak. Gece yine 2 ile 3 derece arası bir sıcaklık bekleniyor. Çarşamba günü bir veya iki kısa süreli sağanak düşecektir. Sıcaklık gündüz 10 derece civarında, gece ise 2 ile 3 derece arasında kalacak.

Bu dönemde yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek iyi bir seçenek olacaktır. Uygun ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle dikkatli araç kullanmak ve trafik kurallarına uymak önemlidir.

