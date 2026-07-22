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Konya Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 22 Temmuz 2026 tarihinde hava koşulları sıcak ve güneşli geçecek. Gün içinde sıcaklık 32-34 derece arasında seyredecek. Nem oranının düşük olması hissedilen sıcaklığı artıracak. Rüzgar kuzeyden eserek saatte 24.5 km hızla ilerleyecek. Yaklaşan günlerde de benzer sıcaklıklar görülecek. Dışarıda vakit geçirecek olanların bol su tüketimi, hafif giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanması öneriliyor. Aksi halde aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Konya Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

22 Temmuz 2026 Çarşamba, Konya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde hava sıcaklığı 32-34 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 15 civarında olacak. Bu durum, sıcaklığı daha da hissettiriyor. Rüzgar, saatte 24.5 km hızla kuzeyden esecek. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca hava tamamen güneşli kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 32-35 derece arasında olması bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 32-34 derece civarında kalacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik yok.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması gerekir. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalınmalıdır. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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