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Konya Hava Durumu! 23 Haziran Salı Konya hava durumu nasıl?

23 Haziran 2026 tarihinde Konya'da hava durumu oldukça güzel. Gün içindeki sıcaklık 25-27 derece arasında değişiyor. Güneşli olan bu günde hafif giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerindeki serinliği düşünmek, ince bir ceket almak iyi bir fikir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu hoş havayı değerlendirmek mümkün. Güneş ışınlarından korunmayı da unutmamalısınız.

Konya Hava Durumu! 23 Haziran Salı Konya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu güzel. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-27 derece civarında. Hava genel olarak güneşli. Gece sıcaklığı 11-13 derece arasında. Rüzgar hızı 4-6 km/saat. Nem oranı ise %30-40 arasında değişiyor.

Güzel havayı değerlendirmek için hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Akşam serinliği için ince bir ceket almak iyi bir fikir. Konya'nın karasal iklimi nedeniyle gündüz ve gece sıcaklıkları arasında farklar olabilir. Akşam saatlerinde serinlik hissedebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 28-30 derece aralığında olacak. Hava yine güneşli. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 29-31 derece arasında seyredecek. Hava durumu yine güneşli olacak. 26 Haziran Cuma günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor.

Bu güzel havayı açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilir ya da havuz keyfi gerçekleştirebilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Özet olarak, Konya'da hava durumu güzel olacak. Gündüzleri sıcak ve güneşli, akşamları serin bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu havayı değerlendirebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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