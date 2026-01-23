HABER

Konya Hava Durumu! 23 Ocak Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklıkların 1 ile 6 derece arasında değişmesi bekleniyor. Dışarı çıkılacaksa kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 0 ile 11 derece aralığında değişecek. Hava kapalı ve bulutlu olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve planları düzenlemek şart.

Devrim Karadağ

Konya'da bugün 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında değişecek. Bu nedenle dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. 25 Ocak Pazar günü sıcaklık aralığı 0 ile 11 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu olacak. 26 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişecek. Hava bulutlu ve güneşli görünmekte.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemelisiniz. Konya'da bugün ve yaklaşan günlerde hava durumu soğuk olacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler giymek gerekmekte. Ayrıca hava koşullarına göre plan yapmayı unutmamalısınız.

