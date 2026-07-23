Konya Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü, Konya'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 34 derece civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %35 civarında olacak. Rüzgarın saatte 6 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

24 Temmuz Cuma günü hava durumu değişiyor. Sıcaklık 32 derece civarında olacak. Yer yer bulutlu bir hava bekleniyor. 25 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 23 dereceye düşecek. Bu gün sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 26 Temmuz Pazar günü hava 25 derece civarında olacak. Yer yer bulutlu ve ardından güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu değişken hava koşulları önem taşıyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önemlidir. Sağanak yağışların beklendiği günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Uygun kıyafetler giymek önemlidir. Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmak da faydalıdır.

Sonuç olarak, Konya'da hava durumu bugün sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Hava tahminlerini düzenli takip etmek faydalıdır. Planlarınızı ve hazırlıklarınızı güncel tutmanızda yarar var.