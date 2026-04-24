Konya Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Nisan 2026 Cuma, Konya'da hava durumu değişken. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 11 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir.

Cumartesi günü, 25 Nisan 2026, hava daha ılıman olacak. Sıcaklık 5 ile 16 derece arasında olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Pazar günü, 26 Nisan 2026, hava daha da ısınacak. Sıcaklık 7 ile 18 derece arasında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Pazartesi günü, 27 Nisan 2026, hava güneşli olacak. Sıcaklık 4 ile 18 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Dışarı çıkarken yanınıza uygun kıyafetler alın. Yağış ihtimaline karşı bir şemsiye bulundurmak, olası rahatsızlıkları azaltacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların olduğu günlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçının. Güvenli bir yerde kalmak en uygun yol olacaktır.