HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 24 Şubat Salı Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu, gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise 2 derece olması öngörülüyor. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor, gündüz sıcaklığı yine 6 derece olacak. Soğuk ve değişken hava koşullarında seyahat planlarınızı ayarlamak ve uygun giyinmek önemli. Ayrıca önümüzdeki günlerdeki olası sağlık problemlerine karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

Konya Hava Durumu! 24 Şubat Salı Konya hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 6 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 2 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızı yaklaşık 14 km/saat. Nem oranı %73 civarında seyredecek. Bu koşullar altında, Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu bir gün olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise -4 derece olması tahmin ediliyor. 26 Şubat Perşembe günü bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıklar 2 derece, gece ise -5 derece civarında olacak. 27 Şubat Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 2 derece, gece ise -4 derece olacak. Bu bilgiler doğrultusunda, Konya'da hava durumu soğuk ve değişken koşullar şeklinde değerlendirilebilir.

Bu hava koşullarında 25 Şubat'ta beklenen sağanaklar, ulaşımda aksaklıklar yaratabilir. 26 Şubat'ta olası kar yağışı da sorunları artırabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir. Ayrıca, soğuk hava koşullarına karşı uygun giyinmelisiniz. Isınma önlemlerini ihmal etmemek gerekir. Böylece, Konya'daki hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilir, olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!
Baba ile 14 aylık kızı darbedilmişti! Kamera görüntüleri ortaya çıktıBaba ile 14 aylık kızı darbedilmişti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.