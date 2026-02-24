Konya Hava Durumu! 24 Şubat Salı Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 6 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 2 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızı yaklaşık 14 km/saat. Nem oranı %73 civarında seyredecek. Bu koşullar altında, Konya'da hava durumu soğuk ve bulutlu bir gün olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise -4 derece olması tahmin ediliyor. 26 Şubat Perşembe günü bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıklar 2 derece, gece ise -5 derece civarında olacak. 27 Şubat Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 2 derece, gece ise -4 derece olacak. Bu bilgiler doğrultusunda, Konya'da hava durumu soğuk ve değişken koşullar şeklinde değerlendirilebilir.

Bu hava koşullarında 25 Şubat'ta beklenen sağanaklar, ulaşımda aksaklıklar yaratabilir. 26 Şubat'ta olası kar yağışı da sorunları artırabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir. Ayrıca, soğuk hava koşullarına karşı uygun giyinmelisiniz. Isınma önlemlerini ihmal etmemek gerekir. Böylece, Konya'daki hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilir, olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.