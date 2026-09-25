Konya Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Konya hava durumu nasıl?

25 Eylül Cuma 2026 tarihi için Konya'da hava durumu dikkat çekici olacak. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık yükselecek. Bu durum dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. Konya'da akşamda hava 20 derece civarına ulaşacak.

Bugünkü hava koşulları, sonbahar gününü işaret ediyor. Rahat etmek için birkaç kat giysi almak faydalı olabilir. Özellikle sabah saatlerinde soğuk hissedilecek. Katmanlı giyinmek, rahatlık sağlayacak. Bu şekilde sıcaklık dalgalanmalarına karşı da korunmuş olunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Eylül itibarıyla sıcaklık 22 - 25 derece arasında olacak. Açık havada yapılacak planlar için uygun koşullar oluşacak. Havanın açık kalması, güneşten korunmayı önemli hale getiriyor. Güneş kremi kullanmak, şapka almak konforu artıracaktır.

29 Eylül'de gece saatlerinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Bu durumda dışarıda kalacak kişiler için hafif bir ceket bulundurmak önerilir. Genel olarak Konya'daki hava durumu, sonbaharın keyifli anlarına yol açacak.

25 Eylül Cuma günü Konya'da hava durumu gözlemlenmeye değer. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Önümüzdeki günlerde güneşli günlerin tadını çıkarırken, sabah ve akşam serinliklerine hazırlıklı olmak faydalıdır.