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Konya Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Konya hava durumu nasıl?

25 Eylül 2026 günü Konya'da hava durumu, parçalı bulutlu bir görüntü sergiliyor. Sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde artan sıcaklıklara karşı katmanlı giyinmek rahatlık sağlayacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık düşerek 20 derece civarına ulaşacak. Sonbahar günleri için planlar yaparken, güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir.

Konya Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

25 Eylül Cuma 2026 tarihi için Konya'da hava durumu dikkat çekici olacak. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık yükselecek. Bu durum dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar düşecek. Konya'da akşamda hava 20 derece civarına ulaşacak.

Bugünkü hava koşulları, sonbahar gününü işaret ediyor. Rahat etmek için birkaç kat giysi almak faydalı olabilir. Özellikle sabah saatlerinde soğuk hissedilecek. Katmanlı giyinmek, rahatlık sağlayacak. Bu şekilde sıcaklık dalgalanmalarına karşı da korunmuş olunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 26 Eylül itibarıyla sıcaklık 22 - 25 derece arasında olacak. Açık havada yapılacak planlar için uygun koşullar oluşacak. Havanın açık kalması, güneşten korunmayı önemli hale getiriyor. Güneş kremi kullanmak, şapka almak konforu artıracaktır.

29 Eylül'de gece saatlerinde ani sıcaklık değişimleri yaşanabilir. Bu durumda dışarıda kalacak kişiler için hafif bir ceket bulundurmak önerilir. Genel olarak Konya'daki hava durumu, sonbaharın keyifli anlarına yol açacak.

25 Eylül Cuma günü Konya'da hava durumu gözlemlenmeye değer. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Önümüzdeki günlerde güneşli günlerin tadını çıkarırken, sabah ve akşam serinliklerine hazırlıklı olmak faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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