Konya Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Konya'da hava koşulları soğuk ve kapalı. Gün boyunca hava sıcaklığı 0 ile 10 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile -5 derece arasında olacak. Bu nedenle, bugünkü hava durumu soğuk ve kapalı olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığı 2 ile 11 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü ise 0 ile 7 derece arasında kalması tahmin ediliyor. Bu durum, önümüzdeki günlerde hava durumunun soğuk ve kapalı kalacağını gösteriyor.

Soğuk ve kapalı hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşüyor. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken su geçirmeyen ayakkabılar ve eldivenler kullanmak önemlidir. Bu giysiler, ellerin ve ayakların üşümesini önler. Ayrıca hava koşullarına uygun araç gereç bulundurmak da faydalı olacaktır.

Konya'da 25 Ocak 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve kapalı olacak. Uygun giyim ve hazırlıklarla sağlığınızı koruyabilirsiniz.