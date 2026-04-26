Konya Hava Durumu! 26 Nisan Pazar Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Nisan 2026 Pazar günü, Konya'da hava durumu 20 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 8 ile 10 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Nem oranı ise %60 civarında çıkacak.

Gelecek günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 27 Nisan Pazartesi günü, hava durumu 19 derece civarında olacak. Çok sayıda güneşli saat bekleniyor. 28 Nisan Salı günü, 18 derece civarındaki sıcaklıkla güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. 29 Nisan Çarşamba günü 20 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Bu gün yağışlı hava ihtimali var. Gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 30 Nisan Perşembe günü ise sıcaklık 20 derece civarına yükselecek. Yine çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklık 18 ile 20 derece arasında kalacak. Hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst giymek rahatlık sağlayacaktır. 29 Nisan Çarşamba günü için yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez mont almanız faydalı olacaktır.

