Konya Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da bugün hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Sıcaklıklar gündüz 10, gece ise 2 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde 27 Ocak'ta hafif yağmur bekleniyor. 28 Ocak'ta güneş bulutların arasından çıkacak. 29 Ocak'ta alçak bulutlar hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 9-10, gece ise 0-3 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dışarı çıkarken yağmurda korunmak için şemsiye ve su geçirmez ayakkabı kullanılmalıdır.

Taner Şahin

Bugün, 26 Ocak Pazartesi 2026. Konya'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 derece civarında. Gece ise 2 derece civarında olması bekleniyor. Bu bilgiler, Konya'daki hava durumunun 10 ile 2 derece arasında değişeceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 27 Ocak Salı günü hafif yağmur bekleniyor. 28 Ocak Çarşamba günü bulutların arasından güneş çıkacak. 29 Ocak Perşembe günü ise alçak bulutlar hakim olacak. Sıcaklıklar gündüzleri 9 ile 10 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 0 ile 3 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar kullanılmalıdır. Ayrıca şemsiye taşımak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına göre plan yaparak, Konya'daki günlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

