Konya’da 11 ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazı kılındı. Camileri dolduran vatandaşlar, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik etti, savaşsız bir dünya diledi.

Ramazan ayının son cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Konya’nın Tarihi Bedesten Çarşısında bulunan Kapu Camii de cemaatle doldu taştı.

Şehir genelindeki camiler de Ramazan ayının son cuma namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Namazın ardından ellerini semaya açan vatandaşlar dualar etti.

Namaz sonrası konuşan vatandaşlar, Ramazan ayının çok çabuk geçtiğini belirterek, tüm Müslümanların gelecek Ramazan Bayramını tebrik etti, savaşsız bir dünya diledi.



