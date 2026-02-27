Konya Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu alçak bulutların etkisiyle başlayacak. Sıcaklık 1 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile -3 derece arasında değişecek. Hava genellikle bulutlu kalacak. Soğuk ve bulutlu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları düşürebilir.

28 Şubat Cumartesi günü alçak bulutların ardından güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile -3 derece arasında olacak. Hava yine bulutlu kalacak. 1 Mart Pazar günü alçak bulutlar devam edecek. Sıcaklıklar 5 ile -4 derece arasında değişecek. 2 Mart Pazartesi ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 8 ile -2 derece arasında olacak.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmelisiniz. Rüzgardan korunmak önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Alçak bulutlar nedeniyle hava daha karanlık olabilir. Yolda yürürken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarabileceğiniz bir kıyafet seçebilirsiniz.

Konya'da hava durumu, alçak bulutların etkisiyle soğuk ve bulutlu geçecek. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte güneşli günler de yaşanacak. Hava koşullarına uygun giyinerek dikkatli bir şekilde dışarıda vakit geçirebilirsiniz.