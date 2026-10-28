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Konya Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 28 Ekim 2026'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Şehirde hava sıcaklığı 20 derece civarında, açık gökyüzü hakimken zaman zaman bulutlar belirebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşerek 19-22 derece arasında değişim gösterecek. Soğuyan havaya karşı dikkatli olunmalı, dışarıda vakit geçirenler kalın giyinmeli. Ayrıca, ani değişikliklere hazırlıklı olmak için şemsiye bulundurmak faydalı. Günlük hava tahminlerine göz atmakta yarar var.

Konya Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Konya'da 28 Ekim 2026'da hava durumu değişken bir seyir izliyor. Şehirde hava sıcaklığı 20 derece civarında. Açık bir gökyüzü hakim. Ancak, zaman zaman bulutlar ortaya çıkıyor. Bu bulutlar yerel yağışlara neden olabilir. Bugün Konya'da hava durumu açık. Zaman zaman ılık bir rüzgar var. Güneş biraz yüzünü gösterecek. Dışarıda vakit geçirecek olanlar hafif bir üst giyinmeli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç olacak. 29 Ekim itibarıyla sıcaklıklar biraz daha düşecek. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Özellikle akşam saatlerinde hava soğuyacak. Dışarıda geçireceğiniz zaman dilimlerinde kalın bir ceket bulundurmak akıllıca. Hafta ilerledikçe hava koşulları daha da değişecek. Yerel hava tahminlerini takip etmek faydalı olabilir.

Konya'daki hava durumu, günlük hayatı etkiliyor. Dışarıda vakit geçirenlerin sağlığı da etkilenebilir. Havanın serinlemesi, soğuk algınlığı gibi hastalıklara davetiye çıkarabilir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar soğuk havaya karşı korunmalı. Ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın.

Konya'daki hava durumu gün içinde dengeli ilerleyecek. Bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki tahminlere dikkat etmek lazım. Planlarınızı buna göre şekillendirin. Hem güzel bir gün geçirin hem de sağlığınızı koruyun. Gerekli önlemleri almayı ihmal etmeyin.

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hava durumu Konya
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