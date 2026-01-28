HABER

Konya Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 28 Ocak 2026 tarihinde soğuk hava hakim. Günlük sıcaklık 0 ile 6 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 0 derecenin altında kalıyor. Hava kapalı ve kış koşulları belirgin. 29 Ocak'tan itibaren sıcaklıkların 8 ile 10 dereceye yükselmesi bekleniyor. Yine de bulutlu hava devam edecek. Akşam ve sabah saatlerinde düşük sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Dışarıda kalın giysiler giyilmesi ve dikkatli olunması öneriliyor.

Taner Şahin

28 Ocak 2026 Çarşamba, Konya'da hava durumu soğuk. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülüyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 0 derecenin biraz altında. Sonuç olarak, hava kapalı ve soğuk olacak.

29 Ocak Perşembe'den itibaren sıcaklıklar artış gösterecek. Günlük en yüksek sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında olacak. Ancak, hava genelde kapalı ve bulutlu kalacak. Yani, ılıman günler geçireceğiz. Ancak güneşli günler beklemek mümkün değil.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Bununla birlikte, hava bulutlu olduğu için güneş ışığına erişim kısıtlanabilir. D vitamini alımınızı desteklemek için beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Hava koşullarına bağlı olarak, sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma riski bulunuyor. Dikkatli olmakta fayda var.

