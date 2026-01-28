Konya Hava Durumu! 28 Ocak Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

28 Ocak 2026 Çarşamba, Konya'da hava durumu soğuk. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülüyor. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 0 derecenin biraz altında. Sonuç olarak, hava kapalı ve soğuk olacak.

29 Ocak Perşembe'den itibaren sıcaklıklar artış gösterecek. Günlük en yüksek sıcaklıklar 8 ile 10 derece arasında olacak. Ancak, hava genelde kapalı ve bulutlu kalacak. Yani, ılıman günler geçireceğiz. Ancak güneşli günler beklemek mümkün değil.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Bununla birlikte, hava bulutlu olduğu için güneş ışığına erişim kısıtlanabilir. D vitamini alımınızı desteklemek için beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Hava koşullarına bağlı olarak, sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma riski bulunuyor. Dikkatli olmakta fayda var.