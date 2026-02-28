Konya Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

28 Şubat 2026 Cumartesi, Konya'da hava durumu alçak bulutların ardından biraz güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 4 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 3 derece civarında olacak. Bu durum, Konya'daki hava durumunun ılıman ve serin olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Mart Pazar günü alçak bulutların ardından güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında, gece ise 4 derece civarında olacak. 2 Mart Pazartesi günü, bol güneş ışığı altında hava sıcaklığının 8 dereceye yükselmesi bekleniyor. Gece ise 4 derece civarında olması öngörülüyor. 3 Mart Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava dikkat çekiyor. Gündüz sıcaklığı 12 dereceye çıkacak, gece ise 1 dereceye düşmesi bekleniyor. 4 Mart Çarşamba günü daha soğuk bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 8 derece civarında, gece ise 3 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve serin olacak. Gün içinde güneşli ve bulutlu geçişler yaşanabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek uygun olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Sıcak tutacak bir mont veya ceket bulundurmak iyi bir fikir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.