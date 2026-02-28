HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu alçak bulutlarla başlayacak. Gündüz sıcaklık 4 derece, gece ise 3 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve serin devam edecek. 1 Mart'ta sıcaklık 5 derece, 2 Mart'ta ise 8 dereceye yükselecek. Hava geçişleri nedeniyle dışarı çıkacakların kat kat giyinmesi, ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

Konya Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Konya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

28 Şubat 2026 Cumartesi, Konya'da hava durumu alçak bulutların ardından biraz güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 4 derece civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 3 derece civarında olacak. Bu durum, Konya'daki hava durumunun ılıman ve serin olacağı anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Mart Pazar günü alçak bulutların ardından güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında, gece ise 4 derece civarında olacak. 2 Mart Pazartesi günü, bol güneş ışığı altında hava sıcaklığının 8 dereceye yükselmesi bekleniyor. Gece ise 4 derece civarında olması öngörülüyor. 3 Mart Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava dikkat çekiyor. Gündüz sıcaklığı 12 dereceye çıkacak, gece ise 1 dereceye düşmesi bekleniyor. 4 Mart Çarşamba günü daha soğuk bir hava etkili olacak. Gündüz sıcaklığı 8 derece civarında, gece ise 3 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve serin olacak. Gün içinde güneşli ve bulutlu geçişler yaşanabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek uygun olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Sıcak tutacak bir mont veya ceket bulundurmak iyi bir fikir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Camide gösteri krizi! Belediye başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”Camide gösteri krizi! Belediye başkanı isyan etti: “Sanki dansöz oynatıyoruz”
Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "Artık bu vakitten sonra..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.