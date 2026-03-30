Konya Hava Durumu! 30 Mart Pazartesi Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 30 Mart 2026 tarihinde hava soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecekken, gece ise -4 dereceye kadar inebilir. Rüzgar batıdan orta şiddette esecek. Önümüzdeki günlerde, özellikle 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde sıcaklıkların 2 ile 16 derece arasında artacağı öngörülüyor. Sağanak yağışlar ve rüzgarlı hava bekleniyor. Soğuk havaya karşı uygun giyinmek önemli.

Simay Özmen

30 Mart 2026 Pazartesi günü, Konya'da hava soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 7 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 0 derecenin altına düşecek. -4 derece civarına kadar inebilir. Rüzgar batıdan orta şiddette esecek. Zaman zaman hızı 50 km/saat ulaşabilir. Nem oranı ise %79 ile %81 arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. 31 Mart Salı günü sıcaklık gündüz saatlerinde 2 ile 15 derece arasında olacak. Hava daha sıcak geçecek. 1 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 16 derece arasında değişecek. 2 Nisan Perşembe günü rüzgarlı bir hava hakim olacak. Sıcaklık 5 ile 15 derece arasında seyredecek.

Bugün için alınabilecek önlemler var. Soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı uygun giyinmek önemli. Islak zeminlere dikkat edilmeli. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya şemsiye kullanılmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor. Buna göre hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

