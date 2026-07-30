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Konya Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça güzel. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Hava sıcaklığı 30 derece civarında seyrederken, gece ise sıcaklık 16-17 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esse de nem oranı %40 olarak kaydediliyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu hava koşulları ideal. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar ve güneşli günler bekleniyor. Güneşten korunmayı unutmamak önemli.

Konya Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

30 Temmuz 2026 Perşembe. Konya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 30 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 16 - 17 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Nem oranı %40 civarında. Bu hava koşulları dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü üst limit 30 derece. Yine bol güneş ışığı bekleniyor. 1 Ağustos Cumartesi sıcaklık 33 dereceye yükselecek. Güzel bir güneşli gün olması bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü de sıcaklık 33 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz.

Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda kalanlar için güneşten korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak gerekli. Bol su içmek de önemlidir. Güneşten korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak iyi bir seçenek. Bu şekilde, Konya'nın keyifli yaz günlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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