HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Konya Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

Konya'da 31 Aralık 2025 tarihinde soğuk ve yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek ve karla karışık yağmur görülecek. Gece ise sıcaklık 0 dereceye kadar inecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek ve zaman zaman hızı 44 kilometreye ulaşabilir. 1 Ocak 2026 itibarıyla hava daha da soğuyacak. Kalın giysiler ve su geçirmez montlar öneriliyor.

Konya Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Konya hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Konya'da hava soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar inecek. Bu saatlerde bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Zaman zaman rüzgar hızı 44 kilometreye kadar ulaşabilir. Nem oranı gün boyunca %75 ile %91 arasında değişecek.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü Konya'da daha soğuk bir hava belirecek. Gündüz sıcaklıkları 0 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı görülebilir. 2 Ocak 2026 Cuma günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 3 derece civarında olacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında olacak. Açık bir hava hakim olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler üşümeyi önler. Rüzgarlı günlerde su geçirmez montlar kullanmak daha pratiktir. Şemsiyeler yerine bu giysiler tercih edilmelidir. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar giymek olası kazaları önler. Evde kalınan günlerde kaloriferler düzenli kontrol edilmelidir. Isınma sistemlerinin verimli çalışması sağlanmalıdır. Bu şekilde Konya'daki hava koşullarına en iyi şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecekYılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek
Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.