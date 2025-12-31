Konya Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Konya hava durumu nasıl?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Konya'da hava soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 2 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar inecek. Bu saatlerde bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Zaman zaman rüzgar hızı 44 kilometreye kadar ulaşabilir. Nem oranı gün boyunca %75 ile %91 arasında değişecek.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü Konya'da daha soğuk bir hava belirecek. Gündüz sıcaklıkları 0 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı görülebilir. 2 Ocak 2026 Cuma günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 3 derece civarında olacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında olacak. Açık bir hava hakim olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler üşümeyi önler. Rüzgarlı günlerde su geçirmez montlar kullanmak daha pratiktir. Şemsiyeler yerine bu giysiler tercih edilmelidir. Sokaklarda yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar giymek olası kazaları önler. Evde kalınan günlerde kaloriferler düzenli kontrol edilmelidir. Isınma sistemlerinin verimli çalışması sağlanmalıdır. Bu şekilde Konya'daki hava koşullarına en iyi şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.