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Konya Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Konya hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Temmuz 2026'da Konya'da hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde 23 derece ölçülürken, öğle saatlerinde sıcaklığın 30 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Hava parçalı bulutlu ve akşam saatlerinde tekrar 23 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 7-9 km/saat arasında değişecek. Sıcak hava koşullarında güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği, bol su tüketimi ve koruyucu giysilerin giyilmesi öneriliyor.

Konya Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Konya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 31 Temmuz 2026 Cuma günü, Konya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklığının 30 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 23 derece. Bu saatlerde az bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 23 dereceye düşecek. Hava az bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında. Açık bir hava hakim olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden esiyor. Hızı 7 km/saat. Öğle saatlerinde güneybatıdan esecek. Hızı 9 km/saat olacak. Akşam saatlerinde batıdan esecek. Hızı 8 km/saat olarak ölçülecek. Gece saatlerinde ise kuzeybatı yönünden esecek. Hızı yine 8 km/saat bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %59. Öğle saatlerinde %35'e düşecek. Akşam saatlerinde %51 olacak. Gece saatlerinde ise %62 olacak. Basınç sabah saatlerinde 893 hPa. Öğle saatlerinde 894 hPa olarak ölçülecek. Akşam ve gece saatlerinde basınç 894 hPa kalacak.

1 Ağustos 2026 Cumartesi, hava sıcaklığının 33 derece civarında olması bekleniyor. 2 Ağustos 2026 Pazar günü de aynı sıcaklık tahmin ediliyor. 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava sıcaklığı 34 derece olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken önlem almak önemlidir. Bol su tüketimi yapılmalı. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş kremi kullanılmalı. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da şemsiye gibi önlemler alınmalıdır. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu durum göz önünde bulundurulmalı. Gerektiğinde serin ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya
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