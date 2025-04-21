HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Suriye'de geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı eğitim alarak örgüte katıldığı iddia edilen 8 şüpheliden 7'si, 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Konya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Konya, Kayseri ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekel bayii cinayeti davasında karar çıktı! Sanıkların ifadesi pes dedirttiTekel bayii cinayeti davasında karar çıktı! Sanıkların ifadesi pes dedirtti
Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

AFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan deprem

AFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan deprem

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"

Kadıköy'e yeni sambacı! Resmen duyurdular

Kadıköy'e yeni sambacı! Resmen duyurdular

İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.