Konya merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde Suriye'de silahlı eğitim aldıktan sonra örgüte katıldığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Konya, Kayseri ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır