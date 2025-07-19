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Konyaaltı Sahili'nde İnsansız Robot Cankurtaran iş başında

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı faaliyete geçirdiği yeni teknoloji ürünü İnsansız Robot Cankurtaran ile vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. 800 metre menzile ve 45 dakika su yüzeyinde kalma süresine sahip Robot Cankurtaran, boğulma tehlikesi yaşayan tatilcilere anında müdahale ediyor.

Konyaaltı Sahili'nde İnsansız Robot Cankurtaran iş başında

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, geçtiğimiz yıllarda, Türkiye’de ilk olarak hizmete sunduğu İnsansız Robot Cankurtaran, tatilcilerin ve Antalyalıların hayati tehlike yaşamasını önlüyor. EKDAĞ 1 No’lu Plaj ve EKDAĞ 3 No’lu Plajda faaliyetlerini sürdüren İnsansız Robot Cankurtaran vatandaşlardan beğeni topluyor.

TAMAMEN YERLİ ÜRETİM

Cankurtaranlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansız cankurtaran robotu, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor. Robot Cankurtaran, mesafe uzak ya da deniz dalgalı olsa bile saniyeler içinde tehlike yaşayan vatandaşa ulaşabiliyor. 200 kilogram yükü taşıyabilen robot, kamera ve aydınlatma sistemiyle de vaka ile iletişim sağlayacak ses sistemine sahip. Tamamen yerli üretim olan insansız cankurtaran, birçok vatandaşı hayati tehlikeden kurtardı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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