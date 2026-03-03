HABER

Konya’da çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi: 1 tutuklama

Konya’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Konya’da çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 18 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 20 adet 9 mm tabanca mühimmatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 12 kişi yakalandı. Şahıslardan 9’u ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
