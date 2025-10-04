Konya'da orman yangını kontrol altında

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI, (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.
Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kadınhanı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ormana ulaşan ekipler, büyümeden yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)
