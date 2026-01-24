HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya’da otomobil refüje devrildi: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Konya’da otomobil refüje devrildi: 4 yaralı

Kaza, Kulu-Kırıkkale kara yolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri T. (38) idaresindeki 52 AEG 665 plakalı Mitsubishi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sabri T. ile eşi Ayşe T. (33) ve çocukları M.M.T. (1) ile R.H.T. (6) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya’da otomobil refüje devrildi: 4 yaralı 1Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece kulüplerinde operasyon alarmı! Gece kulüplerinde operasyon alarmı!
Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular: '483 milyon' detayı! Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular: '483 milyon' detayı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.